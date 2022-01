Experte aus Achern: Wie man sich vor Frostschäden an Wasserleitungen schützt

Meist sind es entweder Baustellenzähler an Baustellen, wo wegen des schlechten Wetters nicht gearbeitet wird. Da passiert es schnell, dass der Bautrupp den Wasseranschluss aus den Augen verliert. Immer wieder trifft es zudem leerstehende Gebäude, bei denen nach längerer Frostphase die Temperatur auch in den Räumen unter null Grad sinkt. Problematisch ist dann, dass vielfach die dabei entstehenden Rohrbrüche erst entdeckt werden, wenn das Wasser im Erdgeschoss schon aus den Fenstern läuft. Regelmäßig kommen aber auch geplatzte Wasserhähne an Außenwänden vor. Die sind dann allerdings die Sache des jeweiligen Installateurs des Vertrauens. Als Stadtwerke haben wir damit nichts zu tun.