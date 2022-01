Sanierungsprojekt in Pforzheim

Winterpause ist vorbei: Bauarbeiter packen an der Pforzheimer Nordstadtbrücke wieder an

Die Winterpause ist vorbei, die Bauarbeiter haben an der Brücke in Pforzheim wieder die Arbeiten aufgenommen. Die haben es in sich: Die Baustelle ist eng, der Verkehr rauscht nur wenige Meter hinter den Männern vorbei.