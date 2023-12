Frontalzusammenstoß zwischen Achern und Großweier

Nach einem Frontalzusammenstoß am Montagmorgen ist die Verbindungsstraße zwischen Achern und Großweier in beide Richtungen komplett gesperrt, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist eine ältere Mercedes-Lenkerin gegen 9.40 Uhr auf der Straße „Im Oberfeld“ aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem VW Polo zusammengestoßen..

Hoher Sachschaden

Die Fahrerin trug durch die Kollision schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, so die Polizei weiter.

Auch der andere Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, auch wenn auf den ersten Blick keine offensichtlichen Verletzungen erkennbar sind. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro belaufe