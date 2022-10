Fußballweltmeisterschaft in Katar

Kein WM-Fieber im Raum Achern: Viele Fußball-Fans sind gefrustet

Was gab es doch in Achern nicht für tolle Fußballfeste. EM- oder WM-Partys im Stadtgarten lockten die Fans zu tausenden. Doch wie ist das vor der umstrittenen WM in Katar? Wir haben uns umgehört.