Von Gamshurst nach Indiana: Warum 72 Mitglieder von Rolf Federles Familie ausgewandert sind

Als am 17. März 1831, morgens um 8 Uhr, im Gasthaus Rößle in Gamshurst das Bezirksamt Achern tagte, gab es keine Einwände der Bürger, dass Joseph Federle mit seiner Familie nach Amerika auswandern darf.

Die im Großherzoglich Badischen Anzeigenblatt angekündigte „Schuldenliquidation“ war nötig, um überhaupt die Genehmigung zur Ausreise in die Neue Welt zu bekommen, wie Rolf Federle in seinem neuen Buch über die „Federle-Auswanderer aus Gamshurst“ berichtet.

Die siebenköpfige Familie reiste am 13. Juli von Le Havre in Frankreich ab und kam am 4. August 1831 in New York an. Mit Urkunde belegt ist der Kauf von 48 Hektar Land am 21. September 1835 in Indiana. In der Kirchengemeinde St. Nicholas in Ripley County in Indiana baute sich die Familie ein Blockhaus, das bis etwa 1970 auf dem ursprünglichen Platz stand.