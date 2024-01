„Schmerzen ohne Ende“

Katze attackiert Frau: Ordnungsamt in Achern verdonnert Tier zu Hausarrest

Kater Socke hat eine Frau schwer verletzt. Ihr musste Gewebe am Bein entfernt werden. Das Ordnungsamt in Achern will Socke deshalb einsperren. Die Nachbarschaft hält ihn jedoch für einen Schmusekater, sie kämpfen für die Freiheit von Socke.