Khadeja Abdullah aus Syrien will 2026 ihr Abitur in Achern machen

Khadeja Abdullah kam 2015 als Achtjährige aus Syrien nach Deutschland und will 2026 am Gymnasium Achern ihr Abitur machen. Sie wird mit einem Schülerstipendium des Programms „Talent im Land“ gefördert.

Sie ist ehrgeizig und talentiert und sie hat in ihrem jungen Leben schon Hindernisse überwunden und Herausforderungen gemeistert: Khadeja Abdullah aus Syrien gehört zu den Talenten im Land, die mit einem Schülerstipendium gefördert werden. Sie geht in die elfte Klasse des Gymnasiums Achern.

Land fördert begabte Schülerin

Ihre Lateinlehrerin habe ihr vorgeschlagen, sich zu bewerben, erzählt die 16-Jährige. Jetzt gehört sie zu den 56 begabten Schülern, die die Baden-Württemberg-Stiftung und weitere Stiftungen ins Programm „Talent im Land“ aufgenommen hat. Es beinhaltet einen finanziellen Zuschuss, Seminare, Austauschtreffen und Beratung. Aufgenommen wurden Schülerinnen und Schüler aus 17 Ländern im Alter von 13 bis 21 Jahren. Die meisten haben einen Migrationshintergrund.

Khadeja Abdullah kam vor neun Jahren mit ihrer Mutter Khawla Zoubi und vier Geschwistern aus Syrien nach Deutschland. „Sie eine mutige und starke Frau. Wir hatten dort keine Zukunft und sie wollte das Beste für ihre Kinder machen“, erzählt sie über ihre Mutter. Erst im vergangenen Jahr konnte auch ihr Vater aus dem Kriegsland fliehen. Zwei ihrer Brüder leben noch immer unter schwierigen Bedingungen in Syrien. „Vieles gibt es dort nicht, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Gleichbehandlung aller Menschen und freie Wahlen“, so die Schülerin. Anlässlich des Stipendiums besuchte sie ein Seminar zum Deutschen Grundgesetz und sagt: „Dieses Buch ist etwas Wunderbares.“

Bücher sind ihre Leidenschaft

Bücher seien ihre Leidenschaft, Lernen ihr Hobby, Helfen ihre Leidenschaft, sagt die 16-Jährige mit den großen Plänen: „Ich möchte Medizin studieren und als multilinguale Ärztin arbeiten.“ Dank des Stipendiums habe sie sich ein iPad zum Lernen kaufen können. Bei einer Veranstaltung im Neuen Schloss in Stuttgart habe sie die anderen Stipendiaten und ihre Familien getroffen. Kultusministerin Theresa Schopper habe ihr Glück gewünscht. „Ich habe ihr gesagt, dass G8 und G9 gut sind und beides angeboten werden sollte“, erzählt Khadeja. Und dass sie es besser fände, wenn als Vorbereitung auf das Abitur nur zwei Leistungskurse anstatt drei gewählt werden müssten.

Khadeja Abdullah lernt neben Latein auch Spanisch und Englisch

Sie wählte als Leistungskurse Mathematik, Chemie und Latein, lernt aber auch Spanisch und Englisch und spricht ihre Muttersprache Arabisch. „Ich übersetze auch spontan für Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, wenn ich bemerke, dass das gut wäre.“ Außerdem gebe sie Nachhilfe in Mathe, Latein und Englisch und freue sich, wenn ihre Schüler ihre Leistungen in der Schule verbessern. Dass sie selbst eine sehr gute Schülerin ist, versteht sich. Denn wer „Talent im Land“ werden will, muss seine Zeugnisse einreichen.

Monika Huber, Vorsitzende des Vereins Achern Miteinander, freut sich für Khadeja Abdullah. „Als die Familie 2020 nach Achern kam, gingen sie und ihre ältere Schwester gleich aufs Gymnasium. Und ihre Schwester studiert jetzt Pharmazie“, berichtet sie. Ein Stipendium zu bekommen, sei ein großes Erfolgserlebnis.