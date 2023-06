Tour durch die Ortenau

Kretschmann auf der Hornisgrinde: Was sich die Region in Sachen Windräder vom Besuch des Ministerpräsidenten erhofft

Ministerpräsident Winfried Kretschmann reist an diesem Donnerstag durch die Ortenau. Die Erwartungen an seinen Besuch auf der Hornisgrinde sind in der Region groß.