Selbst einchecken wie im Flughafen mit der „Luca“-App

Am Eingang der Buchhandlung Osiander am Adlerplatz in Achern hängt neben einem Desinfektionsspender ein Zettel mit einem QR-Code. Menschen, die dort einkaufen, können sich seit vergangenen Samstag selbst einchecken.

Mit der Smartphone-App Luca scannen die Kunden die Grafik ab und hinterlegen, wann und wie lange sie im Geschäft einkaufen. Die befragten Einzelhändler sind vom Konzept der App überzeugt, auch wenn bisher nur ein geringer Anteil der Kunden wirklich mitspielt.

Julia Romanelli hat sich die App zwar noch nicht heruntergeladen, findet den Gedanken dahinter trotzdem gut. Sorgen um ihre Daten macht sie sich nicht: „Sobald ich Google und Co. nutze, bin ich ohnehin durchleuchtet“, erklärt sie.