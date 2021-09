Impfpflicht für Pfleger?

Infizierte Pfleger können den Tod bringen - das sollte als Impf-Motivation reichen

Corona-Infektionen treffen die Schwächsten in der Gesellschaft meist am Härtesten - wie etwa Senioren und Pflegebedürftige. Trotzdem ist bislang rund ein Drittel der Pflegekräfte in Achern nicht geimpft. Eigentlich müssten die Pfleger es besser wissen, findet unser Autor.