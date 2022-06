Regelmäßige Kontrollen

Mitarbeiter der Stadt Achern hämmern für die Sicherheit auf den Spielplätzen

Rund 370.00 Euro investiert die Stadt Achern jährlich in die Sicherheit und Instandhaltung der Geräte auf den rund 50 Spielplätzen. So sollen Unfälle wie jüngst in Karlsruhe verhindert werden.