Multikulturelles Schulleben

Der Weg von Mustafa aus dem Irak und Mohamad aus Syrien zu Abiturienten in Achern

Für Mustafa Hussein aus dem Irak und Mohamad El Tarchan aus Syrien stehen bald die Abi-Prüfungen in Achern an. An ihrer Schule fühlen sie sich bestens aufgenommen, im öffentlichen Raum nicht immer.