Sechs feste Fotofallen sollen in Fautenbach, Önsbach und Mösbach das Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkungen überwachen. Die ersten drei wurden nun aufgestellt.

Neue Blitzersäulen sind am Montag in Fautenbach, Önsbach und Mösbach aufgestellt worden. Insgesamt sechs dieser Anlagen sollen künftig in den Durchfahrten der Ortsteile den Verkehr überwachen.

Es ist jeweils nur ein Blitzer im Betrieb. Es gibt eine Kameraeinheit, die in den Säulen montiert werden kann. Der Vorteil der modernen Anlagen: Die Fahrer können nicht mehr erkennen, ob der Blitzer aktiv ist.

Statt drei sind sechs Blitzersäulen in Achern geplant

Zunächst war nur die Anschaffung von drei Säulen geplant. Im Februar hatte der Acherner Gemeinderat drei zusätzliche beschlossen. Die Ersten wurden nun aufgestellt. Wie die Stadt mitteilte, ist noch unklar, wann und wo die drei weiteren Blitzer in Betrieb gehen. Für die Maßnahmen sind im laufenden Jahr 100.000 Euro eingestellt.

Für Kernstadt und die weiteren Stadtteile gibt es zunächst keine festen Anlagen. Die Stadt kann aber weiterhin mobile Systeme anmieten.