Die Mieten in Achern kannten in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: Nach oben. Das will die Stadt ändern: Unter anderem mit dem Bau kommunaler Wohnungen

Knapp drei Millionen Euro stehen der Stadt Achern bis 2022 für den Bau preisgünstiger Wohnungen zur Verfügung. Finanzieren will man mit dem Geld den Ausbau vorhandener Gebäude sowie mit zwei Neubauten in der Danziger Straße in Achern und im Bereich des Oberacherner Kindergartens. An einem solchen Projekt will sich die Peter-Neef-Stiftung mit rund einer Million Euro beteiligen.

Stand die Schaffung preisgünstiger Wohnungen bislang im Zusammenhang mit der Erschließung von Baugebieten durch private Investoren im Blickpunkt, geht es nun um ein verstärktes kommunales Engagement. Wie berichtet, wurden für das ehemalige Glashüttenareal („Neues Wohnen an der Acher“), das einstige „Süwag-Gelände“ und den Bereich der früheren Firma Lott in Oberachern städtebauliche Verträge mit den Investoren geschlossen, um sie zum Bau vergünstigter Wohnungen zu veranlassen. Im Rathaus geht man aktuell davon aus, dass auf diese Weise rund 90 preisgünstige Wohneinheiten entstehen.