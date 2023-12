Protestfahrten der Landwirte haben am Montag den Verkehr in der Region Achern, Oberkirch und Offenburg beeinträchtigt. Bis zu 70 Traktoren nahmen daran teil.

An der A5-Anschlussstelle Achern nahmen 40 Fahrzeuge an der Versammlung teil, in Oberkirch etwa 70, teilte das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mit. In Bühl protestierten ungefähr 50 Landwirte.

Bauernprotest: Traktoren bringen Verkehr in Offenburg nahezu zum Erliegen

Am Autobahnkreisel in Offenburg, dem sogenannten Offenburger Ei, kam der Verkehr zwischen 17.30 und 19 Uhr nahezu vollständig zum Erliegen. Denn die Traktoren fuhren langsam durch die Kreisverkehre und über die Straßen.

Mit empörten Protesten und langen Traktorkolonnen hatten Landwirte in ganz Deutschland am Montag Front gegen das vorgesehene Aus für Steuervergünstigungen gemacht. Auch in Graben-Neudorf und Pforzheim machten sie Stimmung.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir reagierte am Abend und will zumindest eine der beiden geplanten finanziellen Belastungen für die Landwirte aus dem Haushaltspaket wieder zurücknehmen. „Da haben wir überzogen“, sagte der Grünen-Politiker im ZDF-„heute journal“.

Özdemir nannte die beiden Beschlüsse, dass zum einen die Energiesteuer für Traktoren-Diesel künftig nicht mehr an die Betriebe zurückerstattet werden soll und zum anderen land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr von der Kfz-Steuer befreit sein sollen.