Zwischen Duldung und Giftköder

Ratten, Tauben und Krähen: Wie die Stadt Achern mit tierischen Störenfrieden umgeht

Sie sind laut, vermehrungsfreudig und suchen die Nähe zum Menschen: Ratte, Taube und Co. gehören in Städten dazu. In Achern versucht man, ihre Ausbreitung zu stoppen – manchmal ist dafür jedes Mittel recht.