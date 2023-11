Die neuen Fünftklässler der Robert-Schuman-Realschule Achern konnten dieses Jahr zum ersten Mal unter drei Profilen wählen. Was ein kleines Team um Konrektor Joschka Metzinger einführte, wurde gut angenommen und ist inzwischen ins Laufen gekommen. Mehr als 10.000 Euro wurden investiert, etwa in Forschungssets, Lego-Modelle und Pulsmessgeräte.

Naturwissenschaften und Sport als Schwerpunkte

Bis vor kurzem hatte die Realschule Achern nur ein wählbares Profil, nämlich das zweisprachige (bilingual). Doch verstärkter Unterricht in englischer Sprache, auch in Nebenfächern wie Erdkunde und Sport, möchten nicht alle Kinder. Deshalb habe man Alternativen bieten wollen und die Eltern befragt, wo die Interessen ihrer Kinder liegen, erklärt der stellvertretende Schulleiter. Naturwissenschaften und Sport hätten sich als Schwerpunkte herausgestellt.

Neben dem bilingualen Profil gibt es deshalb jetzt das Profil Mint und das Profil Memo. Im Mint-Profil sollen Naturbeobachtungen in technische Experimente übertragen und die Kinder ans Programmieren herangeführt werden. Im Memo-Profil geht es um vertiefte Kenntnisse über den Mensch und seine Gesundheit. Memo steht entsprechend den Anfangsbuchstaben für Motorik, Ernährung, Mechanik und Organismus. Für den Anfang setze man neue Pulsmesser im Sportunterricht ein, erklärt Lehrer Volker Hirsch. Man vermittle den Kindern, wie ihre Muskeln und Gelenke funktionieren und wie sie eine bessere Fitness erreichen.

Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – Felder, in denen es viele Berufe mit Nachwuchsproblemen gibt. „Wir wollen das Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen wecken und fördern“, so Joschka Metzinger. Kürzlich unternahmen die Fünftklässler dieses Profils eine Exkursion an den Mühlbach im Acherner Stadtgarten und suchten dort nach Wasserlebewesen. „Wir haben einige gefunden und eine gute Wasserqualität festgestellt“, berichtet Lehrer Uwe Kombartzky. Wasser als Lebensraum zu untersuchen, sei der Einstieg in das neue Profil Mint.

Profilfächer alle zwei Wochen zwei Stunden

Profilfächer sind an der Realschule Achern alle zwei Wochen zwei Stunden im Stundenplan verankert. Die Klassen werde dafür geteilt und machen ihre praktischen Erfahrungen in kleinen Lerngruppen. „Es war uns wichtig, dass wir mehr als eine AG am Nachmittag dazu anbieten“, so Uwe Kombartzky. Die Inhalte der neuen Profilstunden seien von Lehrerteams der Schule entwickelt worden und sollen nach und nach in allen Klassenstufen umgesetzt werden. Damit wolle man der weiteren Laufbahn vieler Realschüler auf einem beruflichen Gymnasium Rechnung tragen. Man wolle aber auch Ausbildungsbetrieben der Region entgegenkommen, die an Abschlussschülern mit bestimmten Stärken als künftige Auszubildende interessiert seien.

„Weil das alles praxisorientiert ist, macht es richtig Spaß“, sagt Volker Hirsch. Man wolle den Kindern zeigen, wofür sie in Mathematik, Biologie oder Physik theoretische Dinge lernen müssen: „So dass sie wissen, wofür sie es lernen.“ Vorerst habe die Schule zwei Lehrer für Mint und drei Lehrkräfte für Memo. Wenn im kommenden Schuljahr zwei Jahrgangsstufen in den Genuss kommen, braucht es bereits mehr: „Das entwickelte Konzept wird dann an andere Kollegen weitergegeben“, erklärt der Konrektor.

Eine gute Lehrerversorgung sei dafür ganz wichtig. Zu Beginn des neuen Schuljahres sei man gut ausgestattet worden. Erste Änderungen des Stundenplans hätten sich durch lange Krankheitsausfälle bereits ergeben. Die Robert-Schuman-Realschule Achern hat aktuell 550 Schüler, die von 51 Lehrern in 23 Klassen unterrichtet werden. Zwei der vier neuen fünften Klassen werden mit dem Memo-Profil unterrichtet, eine mit dem Mint-Profil und eine mit bilingualem Profil.