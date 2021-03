Skateboard-Boom in der Corona-Zeit: Ein Oberacherner Skater über seine Leidenschaft

Mit dem Brett auf vier Rollen durch die Straßen heizen, im Skate-Park über Rampen springen oder in der Halfpipe die unterschiedlichsten Tricks stehen. Skateboarden sei mehr als ein Sport, ist Ralf Weber überzeugt.

„Es ist ein Lebensgefühl, ein Statement das gerade in Pandemiezeiten wieder stark an Bedeutung gewinnt – auch gegen den Corona-Blues“, sagt Ralf Weber.

Seit 20 Jahren ist der Oberacherner Skater. Zu seiner Freude wird die Disziplin Skateboarding 2021 temporär in das olympische Programm aufgenommen.

Auch in der Region tauchen die Holzbretter mit den vier Rollen hier und da wieder verstärkt auf. Vom Longboard, Cruiser Boards, über das Mountainboard bis hin zum klassischen Skateboard: Es gibt sie in verschiedenen Größen und in den unterschiedlichsten Ausstattungen.