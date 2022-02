Lärmschutz und Stromproduktion kombinieren

Der Traum vom Solarpark an der Autobahn bei Achern

Die baden-württembergische Landesregierung will Flächen entlang der Verkehrsinfrastruktur als potentielle Standorte für klimafreundliche Energiequellen nutzen. In diesem Sinne gibt es erste Überlegungen für einen Solarpark an der Autobahn südlich von Achern.