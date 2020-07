Straßburger Weihnachtsmarkt: Mehr Bahnen von Kehl nach Frankreich

Mit Beginn des Straßburger Weihnachtsmarkts am Freitag, 22. November, fahren an den Nachmittagen wieder mehr Tramzüge nach Straßburg. Der Adventsfahrplan der Tram sorgt von Freitag, 22. November, bis Dienstag, 24. Dezember, für eine höhere Taktung an den Kehler Haltestellen, so die Mitteilung der Stadt.

An der Endstation am Rathaus hält montags bis freitags zwischen 16 und 20 Uhr alle sieben Minuten eine Tram; alle Tramzüge aus der Straßburger Innenstadt fahren in dieser Zeit nach Kehl durch. Von Sonntag bis Donnerstag, jeweils von 11 bis 20 Uhr, freitags bis 21 Uhr und samstags bis 22 Uhr hält die Tram an folgenden Haltestellen nicht: „Langstross/Grand’Rue“ und „Homme de Fer“.

Wer von Kehl kommend ins Straßburger Stadtzentrum möchte, kann an der Haltestelle „Porte de l’Hôpital“ aussteigen. Die Haltestelle am Place Broglie wird während des gesamten Zeitraums des Straßburger Weihnachtsmarktes nicht bedient.

An den Samstagen während des Weihnachtsmarktes verkehrt die Tram von 12 bis 19 Uhr im Sieben-Minuten-Takt, danach bis 22 Uhr alle zehn bis 15 Minuten. An den fünf Sonntagen vor Weihnachten rollt die Tram von 9 bis 12 Uhr im Zehn-Minuten-Takt und anschließend von 12.30 Uhr bis 19 Uhr im Sieben-Minuten-Takt. Am Dienstag, 24. Dezember, fährt die Tram von 16 bis 19 Uhr im Sieben-Minuten-Takt.

Einschränkungen für Pkw während des Weihnachtsmarktes

Außerdem ist es im Zeitraum von Freitag, 22. November, bis Dienstag, 24. Dezember, zwischen 11 und 20 Uhr nicht möglich, das Gebiet der Straßburger Innenstadt-Insel mit einem Pkw zu befahren. Auf allen Straßen im Zentrum Straßburgs herrscht während des Weihnachtsmarktes absolutes Halteverbot.

Nach Attentat im Vorjahr: höhere Sicherheitsmaßnahmen

Als Reaktion auf das Attentat im vergangenen Jahr werden die Sicherheitsmaßnahmen weiter verschärft. Hierfür hat die Stadt Straßburg an den 16 Zugangsbrücken der Innenstadt-Insel verschiedene Kontrollpunkte eingerichtet, an denen es systematische Personenkontrollen gibt. Der komplette, von der Ill umschlossene Innenstadtbereich steht bis zur Schließung des Marktes unter Bewachung durch Sicherheitskräfte.

Einschränkungen bei der Ortenau-S-Bahn

Wie die Stadt Kehl weiter mitteilt, bedient die Ortenau-S-Bahn die Strecke zwischen Kehl und Straßburg von Montag, 18., bis Sonntag, 24. November, nicht; Fahrgäste, die zum Straßburger Bahnhof möchten, können auf die Tram umsteigen. Zwischen Offenburg und Appenweier können die Fahrgäste in diesem Zeitraum wie gewohnt die Züge der DB-Regio nutzen.

Zwischen Appenweier und Kehl Bahnhof verkehren Schienenersatzverkehr-Busse (SEV) der SWEG. Zwischen Kehl Bahnhof und Straßburg verkehren SEV-Busse der französischen Eisenbahnen. Die Regelung gilt auch noch für die Fahrt Nummer 87463 am Montag, 25. November, von Kehl (Abfahrt: 0.16 Uhr) nach Offenburg.

BNN