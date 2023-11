Das müssen Besucher des Bruchsaler Weihnachtsmarktes wissen

Die Glühweinpyramide auf dem Kübelmarkt steht. Am 13. November hat sie ein Kran aufgebaut, erzählt Marktbeschickerin Ingrid Alt. Für die Fans von Bratwurst, Glühwein und Weihnachtsmarkt ist damit klar: Lange kann es nicht mehr dauern, bis der Weihnachtsmarkt auf dem Kübelmarkt in Bruchsal eröffnet wird.

Bei den Vorbereitungen haben das städtische Marktamt, der Citymanager und der Branchenbund Bruchsal mit einer besonderen Herausforderung gekämpft: Bis Freitag, 22. Dezember, um 17 Uhr ist die Fahrt unter der Eisenbahnbrücke am Siemens-Kreisel für alle Verkehrsteilnehmer voll gesperrt. Seit 2021 saniert dort die Deutsche Bahn die Brücke über die Werner-von-Siemens-Straße.

Sterne weisen Weg zum Bruchsaler Weihnachtsmarkt

„Durch die Zweiteilung der Stadt ist die Bruchsaler Innenstadt von der Autobahn aus nicht mehr direkt erreichbar“, sagt Oliver Bienek, Ordnungsamtsleiter der Stadt Bruchsal. Beim Stadtmarketing wurde an einem neuen Konzept geknobelt, um die Weihnachtsmarktbeschicker und Einzelhändler in der Vorweihnachtszeit zu unterstützen. „Park und Walk“ – also parken und gehen – sowie „Shop und park“ heißen die beiden Bausteine zur Belebung der Weihnachtsstadt Bruchsal.

„Leuchtsterne an den Laternen weisen vom Parkhaus in der Bahnstadt den Weg in die Innenstadt“, erklärt Bienek das Konzept. Beim Exil Theater hinter dem Bahnhof stehe ein kostenloser, auf drei Stunden befristeter Parkplatz auf einem Schotterplatz zur Verfügung. Um den Einzelhandel zu unterstützen, subventioniere die Stadt Park-Gutscheine über einen Euro, die beim Einkauf ausgeben werden und im Parkhaus des Bürgerzentrums eingelöst werden können, erzählt Citymanager Niko Kritzer.

Wie sind die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Bruchsal?

Der 52. Bruchsaler Weihnachtsmarkt am Otto-Oppenheimer-Platz, am Kübelmarkt und in der oberen Kaiserstraße wird offiziell am Montag, 27. November, um 18 Uhr auf dem Otto-Oppenheimer-Platz eröffnet. Zur Eröffnung spielt der Posaunenchor Heidelsheim von 18 bis 19 Uhr weihnachtliche Lieder. Und das seit über 40 Jahren. „Mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes starten auch wir stimmungsmäßig in die Adventszeit“, sagt Chorleiter Dietrich Krüger. Etwa 20 bis 25 Musiker werden auftreten. Im Anschluss singt Andy Mangold Golden Ballads of Rock and Pop.

Der Weihnachtsmarkt ist Sonntag bis Donnerstag von 12.30 bis 21 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag von 12.30 bis 21.30 Uhr. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen ist der Markt geschlossen.

Nach Aus für Bruchsaler Winterzeit wird Laufzeit gekürzt

Einen „guten Kompromiss“ findet Marktbeschickerin Ingrid Alt die neue Laufzeit bis einschließlich Samstag, 30. Dezember. Mit der sogenannten Winterstadt war die Weihnachtsstadt vor einem Jahr bis zum 5. Januar verlängert worden. Ein Versuch, um die Innenstadt zu beleben. Für die Marktbeschicker hat sich das nicht rentiert. „Wir haben nach wie vor große Personalprobleme“, so Alt.

Gegenwärtig läuft der Aufbau der Buden auf Hochtouren. Für die Kinder gibt es zwei Karusselle. Den Beschickern ist noch so gar nicht weihnachtlich zumute. Strom, Wasser und Abwasser werden vom Bauhof gelegt. Hinter dem technischen Rathaus wird ein Toilettenwagen aufgebaut. Die Holzhütten müssen eingeräumt werden. Zuletzt werden die Buden geschmückt, erzählt Ordnungsamtsleiter Bienek.

Wie sind die Preise für Glühwein, Bratwurst und Co.?

30 Hütten und Stände präsentieren sich vom 27. November bis 30. Dezember, darunter zwei Sozialhütten für einen guten Zweck. „Es haben sich dieses Jahr mehr beworben, wir haben sogar eine Warteliste“, erzählt Ordnungsamtsleiter Bienek. Erstmals konnte der Weihnachtmarkt vom Kübelmarkt bis zum Wochenmarkt ausgeweitet werden.

Das kulinarische Angebot reicht von der Bratwurst über Crêpe, Flammkuchen und Langos bis zu Bowl und Brotfladen mit Belag. Auch die Gastronomie in dem Bereich ist eingebunden. Gebrannte Mandeln und Glühwein gehören selbstverständlich auch zum Angebot. „Die Preise sind gleichgeblieben“, verspricht Marktbeschickerin Ingrid Alt. Das gelte auch für den Glühwein. Er soll 3,50 Euro kosten. Bienek rechnet damit, dass besonders zur Mittagszeit, aber auch nach Büroschluss viel auf dem Weihnachtsmarkt los ist.

Stärkere Kooperation mit dem Schloss Bruchsal geplant

Auch zwei Kunsthandwerker sind dabei, darauf hat die Stadt Bruchsal bei der Ausschreibung großen Wert gelegt. Angeboten werden Seifen und Kosmetik sowie Holzdrechselarbeiten. Mit der Schlossweihnacht wolle man nicht konkurrieren. Nach einer Pause steht beim Adventsmarkt vom 6. bis 11. Dezember im Ehrenhof des Schlosses das Kunsthandwerk im Mittelpunkt.

Um die Weihnachtsstadt Bruchsal voranzutreiben, sei 2024 eine engere Kooperation mit den Staatlichen Schlösser und Gärten geplant, so Bienek. Noch ungelöst ist beispielsweise die Frage, wie die Distanz zwischen Kübelmarkt und Schloss überbrückt werden kann. Zeitweise fuhr dazwischen ein Bähnle, das sich besonders bei Kindern großer Beliebtheit erfreute.

Steht dieses Jahr die Krippe?

Ein Anziehungspunkt für Kinder ist erfahrungsgemäß auch immer die Krippe. Sie hat den Sommer im Depot des Bauhofs gut überstanden und wird frisch abgestaubt am alten Standort in der Kaiserstraße aufgestellt.

Im vergangenen Jahr hat es einige Irritationen gegeben, weil die Krippe nicht von Anfang an stand. Am Abgang zur Saalbach weisen fast lebensgroße Krippenfiguren auf den Weihnachtmarkt hin. Sie standen früher mal bei der Schlossweihnacht im Ehrenhof.