„Touristischer und technischer Hotspot“

Konflikte programmiert

Die kurz vor Weihnachten eröffnete Grindehütte auf der höchsten Erhebung des Nordschwarzwalds erfreut sich bei vielen Gästen aus Nah und Fern großer Beliebtheit. Wie Ende Dezember berichtet, sorgte allerdings die Entscheidung des Landratsamt, die bis dahin für den allgemeinen Verkehr gesperrte Zufahrt für „Anlieger“ zu öffnen, bei vielen für Unmut: Schließlich sind – insbesondere an Tagen mit schönem Wetter – viele Menschen auf dieser Straße zu Fuß unterwegs, Konflikte mit dem Autoverkehr also programmiert.

„Smarter Road Schwarzwaldhochstraße“

Schon früh wurde deshalb die Idee eines, möglicherweise auch autonom fahrenden Bus-Shuttles eingebracht. „Das geht nicht von heute auf morgen, ist aber technisch machbar“, sagt Michael Becker vom Athos Ingenieurbüro in Eggenstein-Leopoldshafen. Er steht als Initiator des Projekts „Smarter Road Schwarzwaldhochstraße“ in dieser Sache in Kontakt unter anderem mit dem Energieunternehmen EnBW und der Firma Bosch.

Vorbild am Rheinfall

Laut Becker will sich auch das Schweizer Unternehmens „AMoTech GmbH“ (Neuhausen) engagieren, das bereits ein Angebot für eine Machbarkeitsstudie für ein autonom fahrendes E-Shuttle vom Mummelsee zur Hornisgrinde vorgelegt hat. Bekannt ist AMoTech durch ein Projekt mit einem selbstfahrenden Bus am Rheinfall Schaffhausen. Becker ist überzeugt: „Mit einem solchen Shuttle könnte man den Individualverkehr drastisch einschränken, und es gäbe einen neuen touristischen und technischen Hotspot an der Schwarzwaldhochstraße.“

Erfolgreicher Test in Lahr

Zur technischen Umsetzung eines autonom fahrenden Busses verweist er auf die positive Bilanz des autonomen Fahrbetriebs in Lahr. Hier hatte die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) im vergangenen Jahr einen autonom fahrenden Bus bei der Landesgartenschau in Lahr testweise im Einsatz . Mit Erfolg: Von der offenbar reibungslos funktionierenden Technik konnten sich mehr als 4 000 Fahrgäste überzeugen.

Autos ja, Segways nein?

Mit einiger Verwunderung hat der Karlsruher Unternehmer Jürgen Reiss die Diskussion über die Zufahrt zur Hornisgrinde zur Kenntnis genommen. Mit seiner Firma CitySeg gestaltet er „erlebbare Mobilität“ im Südwesten und ist als überregionaler Anbieter Marktführer bei geführten Segway-Touren und eMobilitäts-Angeboten sowie Händler von e-Rollern. Er scheiterte mit seinem Vorhaben, „gelegentlich geführte Segway-Touren rund um Unterstmatt anzubieten“, am Widerstand der Behörden. Begründung: „Gefährdung des Auerwilds“.

"Das ist doch paradox"

„Es ist“, so Reiss gegenüber dem ABB, „doch paradox, wenn geführte und leise Touren mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen nicht erlaubt, der Autoverkehr zur Hornisgrinde hingegen zugelassen wird“. Reiss verweist in diesem Zusammenhang auch auf die von den Leader-Kulissen Ortenau und Baden-Baden propagierte „Förderung der touristischen Infrastruktur an der Schwarzwaldhochstraße": „Im Konkreten fordert man hier die Entwicklung und Ausbau der Elektromobilität – so auch Segway-Touren.“ Reiss: „Elektromobilität und Forstverordnung scheinen jedoch weit auseinander zu liegen.“

"Nicht vergleichbar"

Das Landratsamt Ortenaukreis bestätigte auf Anfrage die Ablehnung des Antrags der Firma Cityseg aus Karlsruhe durch das Amt für Waldwirtschaft. Die Ablehnung sei auf der Basis des Landeswaldgesetzes versagt worden. Die beantragte Streckenführung verlief von Unterstmatt über den Mummelsee zur Hornisgrinde größtenteils auf Waldwegen im Bereich des Natura 2000-Vogelschutzgebietes „Nordschwarzwald“ sowie durch kartierte Auerhuhnprioritätsflächen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg. Insbesondere wegen des hohen Störpotentiales der beantragten geführten, motorisierten Segwaytouren für die streng geschützten Auerhühner sei der Antrag nicht genehmigungsfähig geweseb. Weiter heißt es: "Die von dem Segway-Touren-Anbieter beantragte Strecke war wesentlich umfangreicher als die nun für den Anlieger-Verkehr freigegebene Straße. Der damalige Antrag und die aktuelle Freigabe der öffentlichen Straße sind auch aus naturschutzfachlicher Sicht daher nicht miteinander vergleichbar."