Unbekannte entsorgen illegal Müll bei Achern-Wagshurst

In Achern-Wagshurst haben Unbekannte gleich mehrere blaue Plastiksäcke voller Plastikfolien bei einem Glas- und Kleidercontainer entsorgt. Der Wagshurster Ortsvorsteher will Konsequenzen ziehen.

Wagshursts Ortsvorsteher Gerd Boschert ist erbost: „So etwas kann nicht sein, da werden wir energisch eingreifen und wir werden Anzeige erstatten.“ Der Grund: Unbekannte haben beim Glas- und Kleidercontainer am Friedhof gleich mehrere blaue Plastiksäcke entsorgt. In diesem befanden sich unter anderem Plastikfolien, die vermutlich von einem Erdbeeracker stammen.

Am Wochenende entdeckte Boschert die illegal entsorgten Müllsäcke. „Die haben da nichts zu suchen, keine zwei Kilometer entfernt ist die Maiwalddeponie, wo man dies alles abgeben kann“, sagt Boschert gegenüber dieser Zeitung. Nun muss der Gemeindearbeiter die Müllsäcke einsammeln und zur Entsorgung bringen.

Wo Müll liegt, werfen Leute außerdem sorglos weiteren Abfall hin. Boschert will mit dem Vorfall an die Öffentlichkeit, um Bürger zu sensibilisieren. „Vielleicht merkt derjenige, der das getan hat, dass so etwas nicht geht.“

Und darauf hofft Boschert auch: Wenn man so eine illegale Müllentsorgung sehe oder etwas beobachtet, sollte man nicht wegblicken, sondern dies bei der Ortsverwaltung melden. „Dann nimmt alles seinen Lauf“, so Boschert.