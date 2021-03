Wenn tote Hunde oder gebrauchte Windeln im Altkleidercontainer liegen

In Pfinztal bei Karlsruhe fand sich schon ein toter Hund im Altkleidercontainer, in Bühl eine tote Katze und in Baden-Baden eine Schachtel mit lebenden Mäusen und einem Hamster. Ansonsten beliebte Beigaben in den Stahlboxen für die abgelegten Klamotten: Hausmüll, Elektronikschrott, Batterien, Kartonagen und Glas.

„Unsere Mitarbeiter haben auch schon gebrauchte Windeln und Bauschutt heraus geklaubt“, berichtet Udo Freudling. Der Mann weiß, wovon er spricht, er ist kaufmännischer Betriebsleiter bei der Firma Terec (Textil Recycling GmbH). Das zur Gerber-Gruppe gehörende Unternehmen mit Sitz in Renchen sammelt, sortiert und verwertet in ganz Baden Altkleider und Schuhe, oft mit dem Deutschen Roten Kreuz oder dem Kolping als Vertragspartnern.

Früher ließ sich damit Geld verdienen. Doch das einst einträgliche Geschäft mit den Altkleidern ist derzeit keines, „der Markt ist am Boden“, weiß der Acherner Kolping-Vorsitzende Karl-Ludwig Horn. Die örtliche Kolpingfamilie beteiligt sich alljährlich an der Regionalsammlung.