Einschulung der ABC-Schützen

Wie die „Zuckertüte“ Acherner Erstklässlern den ersten Schultag versüßt

Sie sind bestückt mit Überraschungen und teils so groß wie ihre Besitzer selbst: Schultüten. Auch bei der Einschulung an der Acherner Gemeinschaftsschule konnte so manches fantasievolle Exemplar bestaunt werden.