Immer mehr Kinder können schlecht lesen. In der Acherner Stadtbibliothek ist die Nachfrage nach Kinder- und Jugendbücher zwar groß, trotzdem merkt man den Trend auch hier.

Schulen in der Region versuchen, die Schüler zum Lesen zu bewegen, denn das können immer weniger Kinder gut. In Teilen spürt man den Trend auch in der Stadtbibliothek Achern, sagt Leiterin Beate Eissele-Wössner.

Kinder lesen immer schlechter, das hat zuletzt unter anderem die PISA-Studie gezeigt. Bemerken Sie das auch in der Stadtbibliothek?

Eissele-Wössner Das ist schwer zu sagen, denn wir haben sehr viele Ausleihen: Im vergangenen Jahr wurden die 14.723 Bücher im Kinder- und Jugendbereich 87.000-mal entliehen. Außerdem kommen zu uns nur diejenigen, die ohnehin gern lesen. Was wir aber merken: Bei unserer Leseförderaktion „Heiß auf Lesen“ für Schüler hatten wir nach Corona tatsächlich einen Einbruch. Gerade von den Viertklässlern haben relativ wenige mitgemacht.

Woran könnte das liegen?

Eissele-Wössner Bei der Aktion hat uns die Pandemie zurückgeworfen, weil wir die Veranstaltung zwei Jahre lang nur virtuell statt vor Ort machen konnten. Vor allem die Kinder, die 2020 und 2021 in die erste und zweite Klasse gegangen sind, waren absolut davon abhängig, was die Eltern zu Hause mit ihnen geübt haben. Sie hatten ja zum Teil noch nicht einmal alle Buchstaben gelernt, als die Schulen geschlossen wurden.

Bibliothek bietet Eltern „Lesestart-Set“ an

Welche Tipps könnten helfen, wenn Kinder schlecht und ungern lesen?