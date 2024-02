24-Jähriger betrunken und ohne Führerschein in Appenweier am Steuer

Ein betrunkener 24-Jähriger wurde mit einem Wert von 1,2 Promille, Fahren ohne Sicherheitsgurt und ohne Fahrerlaubnis in Appenweier erwischt.

Ein 24-jähriger Autofahrer wurde am Montag gegen 17.15 Uhr in der Ortenauer Straße in Appenweier beim alkoholisierten Fahren, Fahren ohne Sicherheitsgurt und ohne Fahrerlaubnis erwischt.

Nach Angaben der Polizei fiel der 24-Jährige zunächst dadurch auf, dass er fuhr, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben. Bei einer Verkehrskontrolle stellten sie zudem fest, dass der Mann weder seinen Ausweis noch seinen Führerschein vorlegen konnte. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er sich ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt hatte.

Mann mit 1,2 Promille unterwegs

Die Beamten konnten beim 24-Jährigen zudem einen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Klinikum gebracht.