Brand in Fachwerkhaus in der Ortenau: 200.000 Euro Schaden

Am Karsamstag gegen 17.35 Uhr meldeten Anwohner über Notruf einen Brand in einem Fachwerkhaus in der Willstätter Straße in Willstätt-Eckartsweier.

Fünf Bewohner in Willstätt-Eckartsweier leicht verletzt

In einem der Zimmer war ein Brand ausgebrochen. Fünf Bewohner des Hauses konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen, wurden aber durch das Einatmen der Rauchgase leicht verletzt.

Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand zu löschen. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar.

Noch ist die Brandursache unklar. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro beziffert.