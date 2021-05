Die Ortenau in der künftigen Landesregierung

Eine Ministerin und zwei Staatssekretäre aus der Ortenau in Stuttgart

Zwei Frauen und ein Mann vertreten künftig die Ortenau in der Stuttgarter Landesregierung. Was auffällt: Für die nördliche Ortenau hat es zu keinem Posten gereicht. Das mag am regionalen Proporz liegen.