Unbekannter versucht in Wohnung in Haslach einzubrechen

Ein Unbekannter hat versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Haslach einzubrechen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Spießacker“ in Haslach einzubrechen.

Nach Angaben der Polizei versuchte der Unbekannte während der kurzen Abwesenheit der Bewohner erfolglos, sich durch Aufhebeln der Wohnungseingangstüre Zutritt zu der Wohnung im Obergeschoss zu verschaffen. Der entstandene Sachschaden an der Tür beträgt etwa 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 78 32) 97 59 20 zu melden.