Unbekannte brechen in drei Wohnhäuser im Landkreis Karlsruhe ein

Unbekannte Einbrechen sind am Wochenende in mehrere Wohnhäuser im nördlichen Landkreis Karlsruhe eingebrochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende drei Einbrüche in Einfamilienhäusern im nördlichen Landkreis Karlsruhe verzeichnet. Die Einbrecher schlugen bei jedem Einbruch die Scheibe ein, teilte die Polizei mit.

Am Samstagabend brachen Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Kastanienweg in Oberderdingen-Flehingen ein. Gegen 19.30 Uhr gelangten sie durch eine eingeschlagene Scheibe an der Balkontür ins Obergeschoss des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räume und klauten Uhren, Schmuck, Handtaschen und Bekleidung im fünfstelligen Bereich. Vermutlich erschreckte die Täter die Alarmanlage. Sie ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Die Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers blieb erfolglos.

Polizei verzeichnet zwei Einbrüche in Bad Schönborn

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Freitag, 9.30 Uhr und Sonntag, 14.30 Uhr in Bad Schönborn-Mingolsheim. Hier schlugen die Unbekannten die Scheibe des Wohnzimmerfensters ein und gelangten dadurch in das Innere des Wohnhauses in der Brahmsstraße. Dort betraten die Einbrecher nahezu alle Zimmer und durchwühlten die Schränke.

Ebenfalls in Bad Schönborn-Mingolsheim verschafften sich Unbekannte zu einem Wohnhaus in der Ohrenbergstraße Zutritt. Im Zeitraum zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein. Auch hier durchwühlten die Eindringlinge in sämtlichen Räumen Schränke und Kommoden. Die Polizei kann den entstandenen Sach- und Diebstahlschaden in beiden Einbrüchen in Mingolsheim bisher nicht genau benennen.