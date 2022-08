Hausach: Mülleimer brennt und Scheibe eines Testzentrums demoliert

Ein Kunststoffmülleimer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hausach gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der in Flammen stehende Eimer vor dem Eingang eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße gegen 0.20 Uhr von der Feuerwehr gelöscht werden.

Zudem wurde in der Nähe des Geschäfts die Fensterscheibe eines Corona-Testzentrums eingeschlagen. Ob beide Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, sei bislang unbekannt.

Wer Hinweise zu beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hausach in Verbindung zu setzen.