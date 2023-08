Hugo-Häring-Auszeichnung

Heiraten im Porzellan-Brennofen kann man nur in Zell am Harmersbach

In der Brennkammer des alten Porzellan-Ofens in Zell am Harmersbach können sich Paare das Ja-Wort geben. Das einzigartige Museum im Schwarzwald hat die Hugo-Häring-Auszeichnung erhalten.