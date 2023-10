Waldulmer dürfen sich „Weinsüden Winzer“ nennen

Die Waldulmer Winzergenossenschaft darf sich seit wenigen Tagen mit dem Siegel „Weinsüden Winzer“ schmücken und gehört damit zu den Winzerbetrieben, die in Deutschlands Süden für herausragende Weinerlebnisse stehen.

Winzer bieten herausragende Weinerlebnisse

Damit würdigte die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) erstmals 88 Winzerbetriebe in Baden und in Württemberg, die nicht nur mit Können und Leidenschaft erstklassige Weine produzieren, sondern für weininteressierte Gäste auch besondere Erlebnisse schaffen und damit eine Beziehung der Gäste zum Weinsüden aufbauen.

Das Programm der Waldulmer Winzer in dieser Hinsicht ist umfassend. Es beginnt beim Angebot jahreszeitlicher, geführter Weinwanderungen durch die Waldulmer Reben, angefangen von den Veranstaltungen „Frühling, Sommer, Spätsommer und Winter im Weinberg“ bis zur eigenständigen Wanderung über den Waldulmer Weinwanderrundweg mit einem „Waldulmer Winsäckle“.

Dazu kommt in jedem Frühjahr die große Waldulmer Weinwanderung Ende April, wo sich dieses Jahr am 30. April mehr als 1000 Touristen und Weinliebhaber auf den sieben Kilometer langen Weinrundweg machten. Ein weiterer „Spätsommer im Weinberg“ kann am 28. Oktober erlebt werden, die Termine für den nächsten „Winter im Weinberg“ liegen am 13. Januar und am 10. Februar 2024.

Ein einzigartiges und herausragendes Angebot ist auch das Waldulmer Weinpatengelände, auf dem Weinliebhaber aus ganz Deutschland eine Patenschaft übernommen haben und pflegen und jedes Jahr zum Weinpatentreffen zusammenkommen, zusammen auf den Pfarrberg wandern, zusammen Zeit verbringen und zu guter Letzt das Waldulmer Weinfest besuchen.

Dass man Kellerführungen buchen kann, ist selbstverständlich, weiterer Anlass für eine besondere Veranstaltung ist die vorweihnachtliche Zeit im Dezember, in der ein Glühweinhock mit „Waldulmer Teufelssteiner“ angeboten wird. Warum der Glühwein den sagenhaften Namen „Teufelssteiner“ trägt, teilt die Waldulmer WG auf ihrer Homepage mit.

Wein in Maßen genossen hebt bekanntlich Lebensfreude und Stimmung und um dies in besonderer Weise zu erleben, veranstaltet die Waldulmer Winzergenossenschaft in der Fastnachtszeit eine „Närrische Weinprobe“, auf der es neben Weingenuss auch viel zu lachen gibt.

Zwei weitere Winzergenossenschaften aus der Region sind dabei

Insgesamt haben im Weinparadies Ortenau neun Weinbaubetriebe das Siegel „Weinsüden Winzer“ erhalten, sie alle erfüllen die von der TMBW und Vertretern der Weinbranche erarbeiteten Anforderungen, heißen Weinliebhaber jederzeit willkommen, bieten Verkostungen an und veranstalten mindestens drei Mal im Jahr besondere Erlebnisse oder Events für Weinfreunde und Weinkenner.

In unmittelbarer Nähe wurden die Alde Gott Winzer Schwarzwald eG und die Winzer des Winzerkellers Hex vom Dasenstein als „Weinsüden Winzer“ ausgezeichnet.