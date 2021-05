Unbefugte Gleisüberquerung

16-Jähriger muss wegen Fehlverhalten am Bahnhof Kehl mit Anzeige rechnen

Ein 16-Jähriger hat am Dienstagnachmittag am Bahnhof Kehl die Gleise überquert, um auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Nun muss er mit einer Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen. So teilt es die Polizei mit.