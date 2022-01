Keine Verletzten

70.000 Euro Schaden nach nächtlichem Brand in Sportgaststätte in Kehl-Goldscheuer

In der Küche einer Gaststätte beim Sportplatz in Kehl-Goldscheuer ist am späten Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Bis weit in die Nacht war die Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu löschen.