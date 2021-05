Am Vatertag 2020 artete ein Nachbarschaftsstreit in Kehl aus. Nun sind drei Beteiligte angeklagt. Der Prozess dauert länger als gedacht. Einer der Angeklagten erschien aus Angst vor den Mitangeklagten zunächst nicht vor Gericht.

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ Ganz nach Friedrich Schiller gehören Streitigkeiten unter Nachbarn in Deutschland tatsächlich zu den häufigsten Gründen für eine zünftige gerichtliche Auseinandersetzung.

So auch in dieser Woche vor dem Amtsgericht in Kehl, wo sich gleich drei Männer auf der sprichwörtlichen Anklagebank wiederfanden. Einen ganzen Vormittag hatte Richter Stephan Heise angesetzt, um der Wahrheit über die Vorkommnisse am Vatertag des vergangenen Jahres auf die Spur zu kommen.

Nach vier Stunden war klar: Der Fall geht in eine zweite Runde. Denn nachdem der Vormittag verstrichen war, hatte es der Vertreter der Staatsanwaltschaft noch nicht einmal geschafft, die Anklage zu verlesen.