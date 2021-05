Gewalt und Anfeindungen gegen Lokalpolitiker: „Als Bürgermeister braucht man dickes Fell“

Die Umfrage hat ergeben, dass die Rathaus-Chefs in kleineren Kommunen unter 5000 Einwohnern ein leichteres Leben haben. Das liegt vermutlich daran, dass die Menschen in den Dörfern sich eher persönlich und näher kennen und die Hemmschwelle für Übergriffe dann größer ist als in Städten, in denen man den Bürgermeistern nur vom Wahlplakat kennt.