Kehl erwartet 180.000 Besucher zum Landesfeuerwehrtag

Feuerwehren aus dem ganzen und Land und aus dem Elsass präsentieren sich im Juli in Kehl. Beim Landesfeuerwehrtag gibt es Übungen, Wettkämpfe und historische Feuerwehrfahrzeuge zu sehen.

Vom 21. bis zum 23. Juli dreht sich in Kehl alles um die Feuerwehr. Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg – sowie aus dem Elsass – werden einem breiten Publikum ihr komplettes Leistungsspektrum präsentieren, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg und der Stadt Kehl.

Fahrzeuge, Technik, Leistungswettbewerbe, Information: Beim Landesfeuerwehrtag, der nur alle fünf Jahre stattfindet, ist Action live angesagt. Feuerwehrangehörige und Experten kommen ebenso auf ihre Kosten wie Familien mit Kindern und junge Erwachsene. Bis zu 180.000 Besucher werden zum größten Feuerwehrereignis des Jahres erwartet.

Feuerwehren präsentieren in Kehl Geräte und ihr Können

Nicht nur in der gesamten Fußgängerzone, sondern auch im Garten der zwei Ufer, im Bereich zwischen Weißtannenturm und Feldscheune, im Rheinstadion, auf den Bühnen am Altrhein und auf dem Läger: Überall präsentieren sich die Feuerwehren mit ihren Fahrzeugen, ihrem technischen Gerät und ihrem Können.

Von der Tierrettung oder der Bekämpfung eines Waldbrands über den Umwelt- und Hochwasserschutz, der Rettung von Menschen aus dem Wasser oder aus großer Höhe bis hin zum Löschen eines Großfeuers mit Wasserwerfern – hier können Besucher live beobachten, was Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen leisten. Wer möchte, kann sich bei zahlreichen Mitmachaktionen selbst als Feuerwehrfrau oder -mann ausprobieren. Darüber hinaus gibt es Informationen und Tipps dazu, wie man Feuerwehreinsätze im eigenen Zuhause möglichst vermeidet.

Feuerwehrsportwettkämpfe im Kehler Rheinstadion

Wie sie sich körperlich darauf vorbereiten, erleben Zuschauer bei Feuerwehrsportwettkämpfen im Rheinstadion. Die baden-württembergischen Mannschaften werden in Kehl die Landesmeisterschaft austragen und hier wird sich entscheiden, welche Feuerwehren sich für die Deutschen Feuerwehrmeisterschaften qualifizieren.

Auf dem Parkplatz vor dem KT-Gelände (gegenüber vom Freibad Kehl) werden die Leistungsabzeichen Baden-Württemberg abgenommen. Bei diesen Prüfungen muss beispielsweise ein Löschangriff nach den vorgegebenen Regeln absolviert werden.

Der Bereich um den Weißtannenturm gehört den Jugendfeuerwehren: Hier können Besucher selber Experimente rund um Feuer machen. Kindergruppen aus den Jugendfeuerwehren des Landes können mit dem Kinderfunken auf dem KT-Gelände ihr erstes Feuerwehrleistungsabzeichen erwerben.

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ lautet der Titel eines Theaterstücks, den das deutsch-französische Theater Baal novo in der Stadthalle aufführt. Am Sonntag, 23. Juli, von 16 Uhr an, können Kinder (bis zu einem Alter von etwa zwölf Jahren) erleben, warum es bei der deutsch-französischen Feuerwehr mal wieder drunter und drüber geht.

Feuerwehr-Oldtimer beim Landesfeuerwehrtag in Kehl

Auch die Feuerwehrgeschichte spielt beim Landesfeuerwehrtag eine wichtige Rolle: Vor dem Kulturhaus werden Feuerwehr-Oldtimer zu bestaunen sein. Ausgewählte historische Lösch- und Drehleiterfahrzeuge aus den 1920er und 1930er Jahren sind vom 14. bis zum 23. Juli auf einer Rundfahrt durch die Ortenau anzutreffen.

Beim Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen am 22. und 23. Juli können Besucher die Entwicklung der Feuerwehrfahrzeuge von ihren Anfängen bis in die 1970er Jahre nachvollziehen. Auch Feuerwehrautos aus anderen Ländern werden zu sehen sein. Höhepunkt des historisch-nostalgischen Teils des Landesfeuerwehrtags ist der Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen am 23. Juli auf dem Marktplatz.

Die Spielmanns- und Fanfarenzüge absolvieren am 22. Juli in der Stadthalle die Landeswertungsspiele der Feuerwehrmusik.

Der Läger-Parkplatz wird vom 21. bis zum 23. Juli zum Feuerwehrmesseareal: Mehr als 100 Aussteller präsentieren Neuheiten zum gesamten Spektrum der Feuerwehrarbeit. Außerdem werden Workshops zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung angeboten.