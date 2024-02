Am Samstag hat ein Autofahrer auf der Hauptstraße in Kehl ein Kind erfasst. Das 12-jährige Mädchen wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag hat ein 83-jähriger Autofahrer in Kehl kurz vor 15 Uhr ein Kind erfasst. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Sonntagmorgen mit.

Der Autofahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Daimlerstaße. Bei der Abzweigung zur Daimlerstraße standen zwei 12-jährige Mädchen auf dem Gehweg. Ein Mädchen rannte unvermittelt über die Straße und wurde von dem Auto erfasst.

Kind wird in Kehl angefahren und ins Krankenhaus gebracht

Das Kind stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Es musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt und auch sein Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß nicht beschädigt. Die Ermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Offenburg übernommen.