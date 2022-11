Mutmaßliche Diebe in Kehl-Kork gestellt

Die Ermittlungen wegen mehrerer begangenen Diebstähle dauern an, so die Polizei in einer Pressemeldung.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gab es zunächst gegen 23 Uhr durch eine Zeugin einen Hinweis darauf, dass sich in der Hanauer Straße in Kehl-Kork zwei männliche Personen mit schwarzen Kapuzenjacken verdächtig an Autos zu schaffen machen würden.

Eine sofortige Überprüfung durch die Kehler Polizei verlief ergebnislos. Kurz nach Mitternacht meldete ein Zeuge in der Straße Schlüsselmatt in Kehl-Kork denselben Sachverhalt.

Eine Streife des Reviers Kehl konnte zwei Personen, auf die die Beschreibung zutraf, im Rahmen der Fahndung auf dem Radweg entlang der B28 in Richtung Neumühl feststellen. Beide ergriffen beim Erkennen der Polizei sofort die Flucht.

Gegen 1.30 Uhr konnten die beiden jungen Männer in der Königsberger Straße durch eine Funkstreife gesichtet und im Zuge einer erneuten Verfolgung durch eine Zivilstreife auf dem Parkplatz eines Supermarktes letztendlich gestellt werden.

Bei der Durchsuchung der beiden 22 und 20 Jahre alten Männer konnten Hinweise auf begangene Diebstahlstraftaten erlangt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.