In Kehl ist am Samstagabend mit Hunden und einem Polizeihubschrauber nach einem siebenjährigen Jungen gesucht worden. Die Großaktion nahm ein gutes Ende.

UPDATE: Im Zuge der umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der vermisste Junge gegen 20 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich vor allem bei allen ehrenamtlichen Einsatzkräften

Am Samstag war in Kehl eine großangelegte Suche nach einem Jungen gestartet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten in Offenburg kurz nach 17 Uhr alarmiert, weil ein Siebenjähriger in Kork vermisst wurde.

Polizeihubschrauber und Hunde suchten nach Siebenjährigem

Der Junge war gegen 16.30 Uhr in Kehl-Kork im Bereich des Lehrwaldes mit einer erziehungsberechtigten Person unterwegs und soll nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen weggelaufen sein. Bis in den Abend suchten viele Kräfte der Rettungsdienste und der Polizei nach dem Kind. Bei der Suche waren auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde im Einsatz.