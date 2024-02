Unbekannter greift Mann bei Hundespaziergang in Kehl-Auenheim an

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen in Kehl-Auenheim einem Mann, der mit seinem Hund unterwegs war, unvermittelt auf den Mund geschlagen.

Ein Unbekannter hat einen Mann, der mit seinem Hund in Kehl-Auenheim spazieren war, am Mittwochfrüh, gegen 5.30 Uhr angegriffen. Die Polizei teilte mit, dass der Angreifer sein Opfer zunächst an der Kreuzung Metzgerstraße/Am Hirtensäckerle verbal anging, bevor er ihm unvermittelt gegen den Mund schlug. Der Spaziergänger verletzte sich dabei leicht.

Der Angreifer trug ein Tuch vor dem Mund

Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Friedhof. Er ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatte einen auffällig breiten Gang. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, einen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und ein Tuch vor dem Mund.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (0 78 51) 89 30 zu melden.