Ladendieb in Mahlberg geflüchtet

Bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in Mahlberg am Dienstagabend gegen 20 Uhr ist der Ladendieb entkommen. Die Polizei bittet um Mithilfe durch mögliche Zeugen.

In Mahlberg im Ortenaukreis wurde am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr ein Ladendieb von einem Detektiv in einem Supermarkt in der Industriestraße beobachtet, wie er unter anderem kosmetische Pflegeartikel einsteckte und ohne diese zu bezahlen den Markt verlassen wollte.

Beim anschließenden Versuch, das in dem mitgeführten Rucksack mutmaßlich verstaute Diebesgut wieder zu erlangen, kam es zwischen dem Mann und dem Detektiv zu einem kurzen Gerangel. Anschließend flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung.

Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und trug zur Tatzeit eine grünes Oberteil und eine kurze schwarze Hose.