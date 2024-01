Sechs Feuerwehrfahrzeuge sind am Freitagmorgen zur Löschung eines Brandes auf einem Abenteuerspielplatz ausgerückt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Brand in der als Küche und Aufenthaltsraum genutzten Hütte des Abenteuerspielplatzes in der Lilienthalstraße hat am Freitag, 12. Januar, gegen 5 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, brachten die mit sechs Fahrzeugen angerückten Wehrleute das Feuer zügig unter Kontrolle.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg beträgt der geschätzte Sachschaden rund 20.000 Euro.

Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Lahr hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Nummer (0 78 21) 27 70 zu melden.