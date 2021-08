Online-Riese in Lahr: „Man sieht im Sommer viele Menschen in Zalando-T-Shirts in der Stadt“

Wie gerade um die Amazon-Ansiedlung in Baden-Baden, so hat es auch um das Logistikzentrum von Zalando in Lahr Diskussionen gegeben. Vier Jahre nach der Eröffnung hat man sich miteinander gut arrangiert, sagt der Lahrer Bürgermeister Guido Schöneboom.

Was hat man sich in Lahr vor sechs Jahren nicht gestritten über die Ansiedlung des Online-Riesen Zalando nahe dem Lahrer Flugplatz. Nach einer rasanten Planungs- und Bauphase ging das Logistikzentrum 2017 in Betrieb.

Heute arbeiten dort bis zu 2.000 Menschen. Fast doppelt so viele wie anfangs versprochen. Hat man in Lahr die Zustimmung zur Ansiedlung des großen Online-Händlers bereut? Welche Schlüsse kann Baden-Baden in der laufenden Debatte um das Amazon-Verteilzentrum in Haueneberstein ziehen?

Mit dem Lahrer Ersten Bürgermeister Guido Schöneboom hat Frank Löhnig über die Vorteile und Nachteile eines so großen Arbeitgebers gesprochen – und darüber, ob sich die Sorgen im Süden bewahrheitet haben.