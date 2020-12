Zwei Männer haben sich am Montag in einer Unterkunft in Lahr lautstark gestritten. Der Konflikt ist eskaliert, als der Ältere ein Messer herauszogen hat und auf seinen Kontrahenten losgegangen ist.

In einer Unterkunft im Neuwerkhof in Lahr ist es am Montag zwischen einem 33-Jährigen und einem 24-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf eines Wortgefechts hatte der 33-Jährige ein sogenanntes Cutter Messer gezogen, dies teilte die Offenburger Polizei am Mittwoch mit.

Mit dem Messer ging er dann auf den 24-Jährigen los. Dieser erlitt nach bisherigen Erkenntnissen nur leichte oberflächige Verletzungen. Warum es zum Streit gekommen war, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe der Auseinandersetzung.