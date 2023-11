Eine gebürtige Lauferin übersetzte die Aussagen der Nazi-Verbrecher

Was der Nazi-Verbrecher Hermann Göring im Nürnberger Gerichtssaal der Dolmetscherin Leonora Huber im Vorbeigehen sagte, ist nicht überliefert. Doch die aus Lauf stammende Dolmetscherin muss später oft davon erzählt haben, dass der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe und zum Tod verurteilte Kriegsverbrecher sie einige Male angesprochen hat.

Diese Information hat der Heimatforscher Alfred Graf von Leonoras Neffen Leigh Becker aus Memphis/USA erhalten, der ihm einige interessante Details aus dem Leben von Lorle schrieb, die in dem Haus von 1647 in der Laufbachstraße geboren wurde. Der emeritierte Mathematik-Professor schickte ihm auch eine Kopie ihres Ausweises, der sie als „Court Reporter“ (Gerichtsreporter) bestätigt.

Bei der Beschäftigung mit Auswanderern aus Lauf im 19. Jahrhundert wurde Alfred Graf quasi über die Hintertür des Hauses von 1647 auf Familie Huber aufmerksam, die nach Amerika auswanderte.

Die Familie wanderte in den 1920er-Jahren nach Chicago aus

Der Vater Franz Huber machte sich am 23. Dezember 1923 auf die Reise, seine Ehefrau Sophie Huber wanderte mit den Töchtern Melanie (neun Jahre) und Leonora (fünf) am 10. Dezember 1925 aus. Zielort der Familie war Chicago am Lake Michigan in Illinois, hier wuchs Leonora Huber auf.

„Sie war sehr intelligent und wahrscheinlich viel klüger als die meisten ihrer Vorgesetzten“, schreibt ihr Neffe. Er vermutet, dass Leonora Huber eine Fachschule besuchte, um Stenografie, Schreibmaschinenschreiben und andere Fertigkeiten für die Büroarbeit zu lernen.

Sie war sehr intelligent und wahrscheinlich viel klüger als die meisten ihrer Vorgesetzten. Leigh Becker

Neffe von Leonora Huber

Sie muss eine hohe deutsche Sprachkompetenz gehabt haben, denn nur so ist es zu erklären, dass sie im „Office of Chief of Councel for War Crimes“ (Büro für Kriegsverbrechen) arbeitete und zu einem Prozess von weltweiter Bedeutung beordert wurde.

Ihr Dolmetscher-Ausweis für die Nürnberger Prozesse ist auf den 14. August 1946 datiert und damit in eine Zeit, in der noch das Hauptverfahren gegen 24 Politiker, Beamte, Funktionäre und Generale der Hitler-Führung lief. Darunter waren die zum Tode verurteilten Martin Bormann, Hermann Göring, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel oder Ernst Kaltenbrunner, Hitlers Vizekanzler Franz von Papen wurde freigesprochen und starb am 2. Mai 1969 in Obersasbach.

Die Todesurteile wurden zwei Wochen nach der Urteilsverkündigung am 16. Oktober 1946 in Nürnberg vollstreckt, Göring entzog sich durch Selbstmord der Hinrichtung am Galgen.

Nach dem Hauptprozess fanden von 1946 bis 1949 zwölf Nachfolgeprozesse vor amerikanischen Militärgerichten statt, bei denen 184 Funktionsträger des NS-Regimes vor allem in Verwaltung, Militär, Justiz, Industrie und SS zur Rechenschaft gezogen wurden.

Erstmals wurden bei den Nürnberger Prozessen Simultandolmetscher eingesetzt

In diesen Jahren war Leonora Huber in Nürnberg, der Vater von Leigh Becker will sie in einer Wochenschau im Gerichtssaal gesehen haben. Hier gehörte sie mit zu den Pionieren des Simultandolmetschens, das im Nürnberger Gerichtssaal seine Geburtsstunde erlebte. Wie auf Bildern und in Filmen zu sehen ist, tragen Angeklagte, Ankläger, Richter und Zeugen alle Kopfhörer, denn es wurde in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch und Deutsch simultan übersetzt. Bis dahin wurde „konsekutiv“, das heißt zeitlich etwas versetzt übersetzt.

Die neue, simultane Methode ermöglichte eine schnelle Verständigung, was allerdings voraussetzte, dass im Falle von Leonora Huber die deutsche und englische Sprache perfekt beherrscht werden musste. Die Dolmetscher hatten auch die Möglichkeit, den Rednern mit verschiedenfarbigen Glühbirnen zu signalisieren, langsamer zu sprechen, etwas zu wiederholen oder abzubrechen.

Von Hitlers Reichsmarschall Göring soll die Aussage überliefert sein: „Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Was ich wirklich brauche, ist ein guter Dolmetscher.“ Denn Göring war klar, dass es im Gerichtssaal mit dem US-Chefankläger Robert H. Jackson um jedes einzelne Wort ging und das musste von den Dolmetschern zu 100 Prozent verstanden, eingeordnet und übersetzt werden.

Mit welchen spezifischen Aufgaben Leonora Huber an den Prozessen in Nürnberg beteiligt war, konnte Alfred Graf bis jetzt noch nicht ermitteln. Dazu müsste es einen Zugang zu den amerikanischen Archiven des Militärs und der Regierung geben. Wohl aber steht fest, dass sie 1947 nach Lauf kam, Verwandte besuchte und sich hier auch verliebte, wie aus zahlreichen innigen Liebesbriefen hervorgeht.

Doch aus dem Herzenswunsch wurde nichts. Sie heiratete nicht, kehrte wieder zurück in die USA und lebte dort bis 1991. Auf dem Friedhof Trinity Lutheran Cemetery in Luka ist sie im Familiengrab mit ihren Eltern Sophie Glaser und Franz Huber bestattet.