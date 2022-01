Laufer Bürgermeister Oliver Rastetter tritt nicht wieder an

Der Laufer Bürgermeister Oliver Rastetter (CDU) wird sich in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl stellen. Unter der Überschrift „Neue Wege gehen“ hat er am Dienstagabend politische und persönliche Wegbegleiter über diesen Schritt informiert. Am Abend wollte er sich dazu im Gemeinderat erklären. Rastetter ist jetzt 42 Jahre alt und er verspüre „den Wunsch nach Veränderung“.

Seit Wochen sei er bei dieser wichtigen Entscheidung hin- und hergerissen gewesen, er sei keineswegs amtsmüde. Rastetters Amtszeit in Lauf endet am 30. September. Bis zu diesem Tag wolle er sich „mit all meiner Kraft zum Wohl der Gemeinde Lauf einbringen“.

Er blicke mit Dankbarkeit auf seine Zeit als Bürgermeister zurück. Der aus Muggensturm stammende Rastetter war 2006 im Alter von erst 26 Jahren erstmals zum Laufer Bürgermeister gewählt worden, acht Jahre später wurde er ohne Gegenkandidaten wiedergewählt.