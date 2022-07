Tat noch nicht aufgeklärt

Nach Hühner-Diebstahl in Lauf: Frau aus Appenweier spendiert Familie neue Tiere

Unbekannte sind im Mai in einen Garten in Lauf eingedrungen. Dort haben sie die Hühner gestohlen. Das hat die Kinder der Familie schwer getroffen. Nun ist für sie die Welt wieder in Ordnung.